Языковой омбудсмен Украины назвала «Машу и медведя» «инструментом влияния» КГБ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская утверждает, что в мультфильм «Маша и медведь» «зашиты» инструменты влияния, разработанные еще в КГБ, а затем в ФСБ, чтобы навязать украинцам русский культурный код.
«Речь идет не только про танки, а про то, что попадает в душу нашим детям. Мы не можем допустить, что им с детства скармливали “Машу и медведя”. Это не просто мультфильм, а инструмент гибридной войны. То, что его перевели на украинский, не имеет решающего значения, потому что тут дело не только в языке. В этом мультфильме зашиты инструменты влияния, которые разрабатывались еще в КГБ, а теперь активно используются ФСБ. Это часть российского мифотворчества, цель которого — навязать нам свой культурный код», — сказала она в интервью изданию «Главком».
Украиноязычные серии мультфильма «Маша и Медведь» собрали уже более 800 млн просмотров среди аудитории на Украине с начала 2025 года.
«Маша и Медведь» — мультсериал, созданный российской студией «Анимаккорд». Раньше его показывали и по украинским каналам «Интер» и «1+1». Ранее в СМИ появилась информация о том, что к июню 2025 года «Анимаккорд» прекратит работу в России и перенесет свою деятельность на Кипр. Продюсер и директор сериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко в беседе с ТАСС опроверг информацию о прекращении деятельности проекта в России. Он добавил, что московский офис, где в том числе производят сериал, продолжит свою работу.