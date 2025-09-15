Языковой омбудсмен Украины назвала «Машу и медведя» «инструментом влияния» КГБ

«Речь идет не только про танки, а про то, что попадает в душу нашим детям. Мы не можем допустить, что им с детства скармливали “Машу и медведя”. Это не просто мультфильм, а инструмент гибридной войны. То, что его перевели на украинский, не имеет решающего значения, потому что тут дело не только в языке. В этом мультфильме зашиты инструменты влияния, которые разрабатывались еще в КГБ, а теперь активно используются ФСБ. Это часть российского мифотворчества, цель которого — навязать нам свой культурный код», — сказала она в интервью изданию «Главком».