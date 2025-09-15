Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Коллега Дмитрия Лагачева рассказала о «пророческой» скороговорке актера

Лагачев преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Дмитрий Лагачев, фото: сайт Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Дмитрий Лагачев, фото: сайт Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть сербской загадкой. Об этом aif.ru сообщила его коллега Алена Францукова.

Актер преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В рамках своего педагогического процесса он создал для своих студентов музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки. По мнению Француковой, то выражение стало пророческим.

«У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: “Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить”. Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. Вот “засколочено-зазамочено” как раз о том, что произошло с ним», — заявила Францукова.

О смерти Лагачева стало известно 13 сентября. Причиной стал инфаркт. Артист был профессиональным актером дубляжа и снимался в кино. Одними из наиболее известных его работ являются сериалы «Морские дьяволы» и «Тайны следствия», а также фильм «Гарпастум».