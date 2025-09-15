Коллега Дмитрия Лагачева рассказала о «пророческой» скороговорке актера

«У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: “Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить”. Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. Вот “засколочено-зазамочено” как раз о том, что произошло с ним», — заявила Францукова.