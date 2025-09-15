Ричмонд
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун пришли на премьеру в парных образах

Актрисы презентовали четвертый сезон сериала «Утреннее шоу»

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун посетили премьеру четвертого сезона сериала «Утреннее шоу», в котором они играют главные роли. Для светского мероприятия актрисы выбрали парные образы.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Риз Уизерспун и Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

56-летняя Энистон надела черное платье в пол без бретелей и с драпировками. Она пришла на премьеру с распущенными волосами и нежным макияжем.

49-летняя Уизерспун также выбрала черный наряд. Она вышла на красную дорожку в платье на одно плечо до колена и с асимметричным подолом и черных туфлях-лодочках на шпильках. Актриса, как и ее коллега, распустила волосы и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила серьгами, браслетом и кольцом.

В четвертом сезоне сериала актрисы вернутся к своим ролям: Энистон — к роли телеведущей Алекс Леви, а Уизерспун — ее коллеги Брэдли Джексон. Героини ведут «Утреннее шоу» на вымышленном американском телеканале UBA.

Первая серия нового сезона выйдет 17 сентября 2025 года на Apple TV+. Всего в продолжении «Утреннего шоу» будет десять серий. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно до 19 ноября 2025 года.