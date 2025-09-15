Эти 5 фильмов голливудские актеры называют своими любимыми. Список объединяет картины разных жанров и эпох — от классических драм и культовых комедий до авторских и документальных лент. Некоторые выборы актеров могут удивить, демонстрируя неожиданные предпочтения и индивидуальный подход к просмотру, а также раскрывая влияние этих фильмов на их творческое развитие.
Леонардо ДиКаприо — «Таксист»
О дружбе и профессиональном дуэте Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе известно даже тем, кто не очень хорошо знаком с миром Голливуда. Более того, актер неоднократно признавался, что именно фильм Скорсезе «Таксист» оказал на него огромное влияние. В одном из интервью он рассказывал, что впервые посмотрел картину в 15 лет и с тех пор считает ее «величайшим независимым фильмом всех времен».
Особое впечатление на актера произвел образ Трэвиса Бикла в исполнении Роберта Де Ниро. «Шедевр, который показывает нисхождение ветерана Вьетнама, его отчуждение от людей и психоз», — так актер отзывался о киноленте.
Брэд Питт — «Лихорадка субботнего вечера»
С юности Брэд Питт был очарован музыкальной драмой с Джоном Траволтой в главной роли. Фильм, посвященный исполнителям диско 1970-х годов, получил четыре номинации на «Золотой глобус» и стал одной из самых узнаваемых кинокартин мира.
«Я обожал "Лихорадку субботнего вечера"», когда еще был ребенком. Я не мог поверить, что люди правда так разговаривают. Это была совершенно новая культура, которую я тогда не понимал. Он занимает особое место», — рассказывал Питт. Именно эта картина вдохновила его на интерес к кино и показала, как персонажи и музыка могут создавать уникальную атмосферу эпохи.
Том Хэнкс — «2001 год: Космическая одиссея»
Том Хэнкс неоднократно признавался, что эпический научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика стал для него одним из самых любимых в жизни. Картина оказала влияние на целое поколение режиссеров и зрителей, и актер считает ее примером кинематографической смелости и глубины.
«Я до сих пор смотрю его пару раз в год… Я мог бы провести вас через "2001 год: Космическая одиссея" и не замолкать на протяжении всего фильма, но я не знаю, хотите ли вы этого», — делился актер. Для Хэнкса фильм стал источником вдохновения и уроком о том, как можно объединять визуальные эффекты, музыку и философскую тему в единое художественное произведение.
Мэттью Макконахи — «Сердце ангела»
Одним из своих любимых фильмов Мэттью Макконахи называет «Сердце ангела». Картина рассказывает о Нью-Йорке 1955 года, где частный детектив Гарри Эйнджел получает загадочное задание от мужчины по имени Луис Сайфер. В ходе расследования он сталкивается с чередой таинственных событий и исчезновением людей, связанных с делом.
«Великолепный мистический триллер. Образы из этого фильма просто западают в память. А та самая сцена, где с потолка капает кровь... Ошеломительная лента», — отмечает актер. По словам Макконахи, именно такие фильмы формируют вкус и вдохновляют на выбор необычных, запоминающихся ролей в будущем.
Том Круз — «Лоуренс Аравийский»
Король экшн-сцен Том Круз неоднократно называл своим любимым фильмом картину Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский». Он говорил, что именно масштаб киноленты вдохновил его на актерскую карьеру и заставил задуматься о кино как о великом искусстве.
Круз отмечал, что визуальный стиль картины, пейзажи пустыни и характер главного героя произвели на него неизгладимое впечатление. По его словам, фильм научил его ценить моменты тишины и внутренней силы персонажа, а не только диалоги и экшен.