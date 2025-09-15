«Я до сих пор смотрю его пару раз в год… Я мог бы провести вас через "2001 год: Космическая одиссея" и не замолкать на протяжении всего фильма, но я не знаю, хотите ли вы этого», — делился актер. Для Хэнкса фильм стал источником вдохновения и уроком о том, как можно объединять визуальные эффекты, музыку и философскую тему в единое художественное произведение.