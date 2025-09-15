Скарлетт Йоханссон посетила 77-ю церемонию вручения премии «Эмми». 40-летняя актриса появилась на мероприятии впервые за семь лет. Компанию звезде фильма «Черная вдова» составил супруг Колин Жост.
Йоханссон надела элегантное платье в пол молочного цвета без бретелей. Актриса распустила волосы и сделала легкий макияж. Свой лаконичный образ она завершила серьгами, кольцом и браслетом. Ее супруг выбрал классический смокинг с белой рубашкой и бабочкой.
Жост в этот вечер получил награду за лучший сценарий для Saturday Night Show. Он также был номинирован в категории «Лучший ведущий игрового шоу».
Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть десятилетняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.
Ранее Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с декольте и открытой спиной. Актриса презентовала свой фильм «Великая Элеонор» на кинофестивале в Торонто. Это дебютная режиссерская работа Йоханссон.