Скарлетт Йоханссон с мужем впервые за 7 лет посетила премию «Эмми 2025»

Актриса появилась на мероприятии в элегантном наряде
скарлетт йоханссон
скарлетт йоханссонИсточник: Legion-Media

Скарлетт Йоханссон посетила 77-ю церемонию вручения премии «Эмми». 40-летняя актриса появилась на мероприятии впервые за семь лет. Компанию звезде фильма «Черная вдова» составил супруг Колин Жост.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин ДжостИсточник: Reuters

Йоханссон надела элегантное платье в пол молочного цвета без бретелей. Актриса распустила волосы и сделала легкий макияж. Свой лаконичный образ она завершила серьгами, кольцом и браслетом. Ее супруг выбрал классический смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

Ноа Уайли
Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

Жост в этот вечер получил награду за лучший сценарий для Saturday Night Show. Он также был номинирован в категории «Лучший ведущий игрового шоу».

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Reuters

Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть десятилетняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.

Ранее Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье с декольте и открытой спиной. Актриса презентовала свой фильм «Великая Элеонор» на кинофестивале в Торонто. Это дебютная режиссерская работа Йоханссон.