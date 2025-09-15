Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост официально стали мужем и женой в 2020-м. Спустя год у них родился сын Космос. У актрисы также есть десятилетняя дочь Роуз, рожденная в ее предыдущем браке с французским журналистом Роменом Дориаком.