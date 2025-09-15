Брэдли Купер вышел на публику с Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки

Недавно издание Radar Online со ссылкой на инсайдера писало, что актер отложил идею жениться на Джиджи Хадид, поскольку «боится» брака. Несмотря на то, что влюбленные состоят в отношениях более двух лет, артиста пугает мысль о долгосрочных обязательствах. По словам собеседника таблоида, артист идеализирует брак своих родителей, поэтому «ему трудно решиться на этот шаг».