Брэдли Купер вышел на публику с Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки

Голливудский актер Брэдли Купер появился на публике с супермоделью Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили знаменитостей перед вечеринкой по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue. Мероприятие прошло 14 сентября в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актер был одет в темно-синюю рубашку, брюки Louis Vuitton и ботинки. Манекенщица предпочла разноцветное облегающее платье и серебристые туфли на каблуках.
На мероприятии также были замечены Кендалл Дженнер и Вера Вонг.
Недавно издание Radar Online со ссылкой на инсайдера писало, что актер отложил идею жениться на Джиджи Хадид, поскольку «боится» брака. Несмотря на то, что влюбленные состоят в отношениях более двух лет, артиста пугает мысль о долгосрочных обязательствах. По словам собеседника таблоида, артист идеализирует брак своих родителей, поэтому «ему трудно решиться на этот шаг».
При этом мать модели Иоланда настаивает на свадьбе дочери с артистом.
«Иоланда видит, как сильно Джиджи обожает Брэдли, и она хочет видеть свою девочку счастливой и в безопасности — и как можно скорее», — поделился источник.
Ранее Джиджи Хадид улетела на отдых с Брэдли Купером после слухов о помолвке.