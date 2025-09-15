Фильм «12 стульев» Леонида Гайдая — не просто комедия, а настоящая жемчужина советского кинематографа. В этой статье мы отправимся в увлекательное путешествие по местам, где проходили съемки культового фильма. Вы узнаете, какие локации использовались для съемок, какие из них сохранились и доступны для посещения сегодня, а также откроете для себя интересные факты, о которых, возможно, не знали даже самые преданные поклонники картины.
Места и локации, где снимали культовый фильм
Фильм «12 стульев» Леонида Гайдая вышел на экраны 8 июня 1971 года и сразу стал классикой советского кино. В основе сюжета — приключения авантюриста Остапа Бендера (Арчил Гомиашвили) и бывшего дворянина Ипполита Воробьянинова (Сергей Филиппов), которые отправляются на поиски драгоценностей, спрятанных в одном из двенадцати стульев. Их соперником становится священник отец Фёдор, роль которого блестяще исполнил Юрий Никулин. В картине также снялись Наталья Селезнева, Нонна Мордюкова, Георгий Вицин, Александр Ширвиндт и другие выдающиеся актёры, что сделало фильм ещё более ярким и узнаваемым.
Но не только персонажи и остроумные диалоги сделали ленту культовой. Огромную роль сыграли локации, в которых развернулись события — от провинциальных городков до величественных кавказских пейзажей. Давайте посмотрим, где именно снимали «12 стульев» и какие места можно увидеть своими глазами и сегодня.
Москва
Съёмки фильма «12 стульев» в Москве велись как на натуре, так и в павильонах. Павильонные сцены включают: дворницкую, гостиницу «Сорбонна», квартиры Людоедки-Эллочки и мадам Боур, дом отца Федора и др. Натурные локации — улицы, переулки и старинные дома, которые стали “лицом” фильма в реальности.
Ниже — описание наиболее известных мест в Москве, участвовавших в съемках.
Рыбинск
В фильме «12 стульев» Рыбинск стал прототипом Старгорода. Именно здесь снимали сцены с улицами, где разворачиваются главные события картины. В городе нашли подходящие архитектурные декорации: дом Коробейникова и особняк Воробьянинова, которые придали фильму атмосферу провинциального уездного города.
Кроме того, в Рыбинске проходили съемки на Волге: эпизоды с теплоходом «Скрябин», сыгравшим роль агитпарохода, снимали прямо во время настоящего речного путешествия. Таким образом, город и река стали полноценными героями фильма, помогая Гайдаю создать узнаваемый и живой мир экранизации.
Сегодня Рыбинск все также доступен для посещения.
Пятигорск
Съемки «12 стульев» в Пятигорске начались в сентябре 1970 года. Город с его узнаваемыми ландшафтами и архитектурой идеально подошел для создания нужной атмосферы, и потому многие сцены связаны именно с ним.
Знаменитый эпизод «у Провала» на самом деле снимался у Грота Лермонтова — он оказался более удобной и кинематографичной локацией. Отсюда действие плавно переносится в парк «Цветник», где разворачиваются торги с монтером Мечниковым и происходит передача стульев компаньонам. В кадре отчетливо видна Лермонтовская галерея, которая стала эффектным фоном и органично вписалась в сюжет.
Ессентуки
В Ессентуках съемочная группа «12 стульев» запечатлела один из самых запоминающихся эпизодов: Киса Воробьянинов, в помятом пиджаке и шляпе, выходит просить милостыню возле грязелечебницы имени Семашко. Это здание, с античными колоннами, скульптурами львов у входа и богатым архитектурным декором, сразу привлекает внимание.
Побережье возле Батуми
Здесь съемочная группа сняла эпизод на даче инженера Брунса, где герои пытались распродать или обменять мебель генеральши Поповой. Место этой сцены называют дачей в Махинджаури — пригороде Батуми.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Многие архитектурные объекты, использованные в фильме «12 стульев», дошли до наших дней почти без изменений, и сегодня они доступны для посещения. Некоторые — в виде музеев или культурных площадок, другие — просто как памятники архитектуры, без внутреннего доступа, но их видно и чувствуется дух эпохи.
Например, грязелечебница в Ессентуках, где снимали сцену с Кисой, до сих пор стоит по адресу ул. Семашко, д. 10. Это здание является объектом культурного наследия федерального значения и ежедневно привлекает туристов. Внутри проводится лечение и процедуры — грязевые, бальнео-услуги, и др. Можно погулять по территории как самостоятельно, так и в рамках экскурсии.
Также открыта для посещения Лермонтовская галерея в Пятигорске, и ее можно увидеть как снаружи, так и частично внутри — в зависимости от времени и расписания выставок или концертов.
Интересные факты о фильме «12 стульев»
История создания фильма Леонида Гайдая сама по себе достойна отдельного сценария. За кадром осталось множество любопытных событий, решений и случайностей, которые сделали картину именно такой, какой мы ее знаем и любим.
Вот несколько фактов о фильме «12 стульев»:
- Леонид Гайдай долгое время мечтал экранизировать роман Ильфа и Петрова, но руководство «Мосфильма» неоднократно отказывало ему. Возможность появилась лишь тогда, когда Георгий Данелия отказался от проекта и буквально «передал» его коллеге.
- Пробы на роль Остапа Бендера вошли в историю: среди 23 кандидатов были Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт, Олег Борисов, Михаил Козаков и многие другие.
- На роль мадам Грицацуевой рассматривались Нонна Мордюкова и Галина Волчек. Мордюкова оказалась слишком серьезной для комедийного образа, а Волчек не успели утвердить. В итоге в картину попала молодая жена одного из звукооператоров, случайно оказавшаяся на площадке.
- Гайдай хотел использовать в фильме подлинные стулья работы мебельщика Михаила Гамбса, но их оказалось практически невозможно достать. В итоге одну хозяйку уговорили разрешить измерить и сфотографировать ее гарнитур, по которому сделали точные копии.
- Изначально у Гайдая был замысел сделать Остапа еще и поющим. Для фильма даже записали песню «Полосатая жизнь», но худсовет вырезал ее из-за намека на то, что у советского человека бывают «черные полосы».