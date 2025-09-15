Ричмонд
Где снимали фильм «12 стульев» (1971) и можно ли сейчас посетить эти локации

Классика советского кино, комедийный фильм Леонида Гайдая, в котором прекрасно все: от постановки и игры актеров до выбора локаций, о которых мы расскажем в статье. Вы узнаете, где снимали «12 стульев» и можно ли посетить эти места в наши дни.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Фильм «12 стульев» Леонида Гайдая — не просто комедия, а настоящая жемчужина советского кинематографа. В этой статье мы отправимся в увлекательное путешествие по местам, где проходили съемки культового фильма. Вы узнаете, какие локации использовались для съемок, какие из них сохранились и доступны для посещения сегодня, а также откроете для себя интересные факты, о которых, возможно, не знали даже самые преданные поклонники картины.

Места и локации, где снимали культовый фильм

Фильм «12 стульев» Леонида Гайдая вышел на экраны 8 июня 1971 года и сразу стал классикой советского кино. В основе сюжета — приключения авантюриста Остапа Бендера (Арчил Гомиашвили) и бывшего дворянина Ипполита Воробьянинова (Сергей Филиппов), которые отправляются на поиски драгоценностей, спрятанных в одном из двенадцати стульев. Их соперником становится священник отец Фёдор, роль которого блестяще исполнил Юрий Никулин. В картине также снялись Наталья Селезнева, Нонна Мордюкова, Георгий Вицин, Александр Ширвиндт и другие выдающиеся актёры, что сделало фильм ещё более ярким и узнаваемым.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Но не только персонажи и остроумные диалоги сделали ленту культовой. Огромную роль сыграли локации, в которых развернулись события — от провинциальных городков до величественных кавказских пейзажей. Давайте посмотрим, где именно снимали «12 стульев» и какие места можно увидеть своими глазами и сегодня.

Москва

Съёмки фильма «12 стульев» в Москве велись как на натуре, так и в павильонах. Павильонные сцены включают: дворницкую, гостиницу «Сорбонна», квартиры Людоедки-Эллочки и мадам Боур, дом отца Федора и др. Натурные локации — улицы, переулки и старинные дома, которые стали “лицом” фильма в реальности.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Ниже — описание наиболее известных мест в Москве, участвовавших в съемках.

ЛокацияЧто снималиМожно ли посетить сейчас
Усадьба Гандуриных (Дом братьев Гандуриных)Этот дом использовался как общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Находится в Москве, на пересечении Староконюшенного и Пречистенского переулков. Фасад сохранился, но само здание сохранилось.
Комсомольская площадьЗнакомство с Москвой Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова началось с этой локацииПлощадь открыта для посещения
Воронцово поле, 12Музей мебели, куда герои  отправились за стульямиДом сохранился, как и старые интерьеры. Модно посетить с экскурсией
Малая Молчановка, 8Дос со львами, здесь, по сюжету, жил Никифор Ляпис-Трубецкой,один из владельцев стульевДом сохранился, но фасад существенно изменился (львы остались на месте)

Рыбинск

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

В фильме «12 стульев» Рыбинск стал прототипом Старгорода. Именно здесь снимали сцены с улицами, где разворачиваются главные события картины. В городе нашли подходящие архитектурные декорации: дом Коробейникова и особняк Воробьянинова, которые придали фильму атмосферу провинциального уездного города.

Кроме того, в Рыбинске проходили съемки на Волге: эпизоды с теплоходом «Скрябин», сыгравшим роль агитпарохода, снимали прямо во время настоящего речного путешествия. Таким образом, город и река стали полноценными героями фильма, помогая Гайдаю создать узнаваемый и живой мир экранизации.

Кадр со съемок фильма 12 стульев
Кадр со съемок фильма «12 стульев»

Сегодня Рыбинск все также доступен для посещения. 

Пятигорск

Съемки «12 стульев» в Пятигорске начались в сентябре 1970 года. Город с его узнаваемыми ландшафтами и архитектурой идеально подошел для создания нужной атмосферы, и потому многие сцены связаны именно с ним.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Знаменитый эпизод «у Провала» на самом деле снимался у Грота Лермонтова — он оказался более удобной и кинематографичной локацией. Отсюда действие плавно переносится в парк «Цветник», где разворачиваются торги с монтером Мечниковым и происходит передача стульев компаньонам. В кадре отчетливо видна Лермонтовская галерея, которая стала эффектным фоном и органично вписалась в сюжет.

Ессентуки

В Ессентуках съемочная группа «12 стульев» запечатлела один из самых запоминающихся эпизодов: Киса Воробьянинов, в помятом пиджаке и шляпе, выходит просить милостыню возле грязелечебницы имени Семашко. Это здание, с античными колоннами, скульптурами львов у входа и богатым архитектурным декором, сразу привлекает внимание.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Грязелечебница расположена в центре Ессентуков, почти у Курортного парка (улица Семашко, дом 10). Построена в начале XX века, открыта около 1915 года как «Алексеевская», затем переименована в честь Наркома здравоохранения Семашко. 

Побережье возле Батуми

Здесь съемочная группа сняла эпизод на даче инженера Брунса, где герои пытались распродать или обменять мебель генеральши Поповой. Место этой сцены называют дачей в Махинджаури — пригороде Батуми.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Какие места съемок можно посетить сейчас

Многие архитектурные объекты, использованные в фильме «12 стульев», дошли до наших дней почти без изменений, и сегодня они доступны для посещения. Некоторые — в виде музеев или культурных площадок, другие — просто как памятники архитектуры, без внутреннего доступа, но их видно и чувствуется дух эпохи.

Например, грязелечебница в Ессентуках, где снимали сцену с Кисой, до сих пор стоит по адресу ул. Семашко, д. 10. Это здание является объектом культурного наследия федерального значения и ежедневно привлекает туристов. Внутри проводится лечение и процедуры — грязевые, бальнео-услуги, и др. Можно погулять по территории как самостоятельно, так и в рамках экскурсии. 

Также открыта для посещения Лермонтовская галерея в Пятигорске, и ее можно увидеть как снаружи, так и частично внутри — в зависимости от времени и расписания выставок или концертов.

Интересные факты о фильме «12 стульев»

История создания фильма Леонида Гайдая сама по себе достойна отдельного сценария. За кадром осталось множество любопытных событий, решений и случайностей, которые сделали картину именно такой, какой мы ее знаем и любим.

Кадр из фильма 12 стульев
Кадр из фильма «12 стульев»

Вот несколько фактов о фильме «12 стульев»:

  • Леонид Гайдай долгое время мечтал экранизировать роман Ильфа и Петрова, но руководство «Мосфильма» неоднократно отказывало ему. Возможность появилась лишь тогда, когда Георгий Данелия отказался от проекта и буквально «передал» его коллеге. 
  • Пробы на роль Остапа Бендера вошли в историю: среди 23 кандидатов были Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт, Олег Борисов, Михаил Козаков и многие другие. 
  • На роль мадам Грицацуевой рассматривались Нонна Мордюкова и Галина Волчек. Мордюкова оказалась слишком серьезной для комедийного образа, а Волчек не успели утвердить. В итоге в картину попала молодая жена одного из звукооператоров, случайно оказавшаяся на площадке. 
  • Гайдай хотел использовать в фильме подлинные стулья работы мебельщика Михаила Гамбса, но их оказалось практически невозможно достать. В итоге одну хозяйку уговорили разрешить измерить и сфотографировать ее гарнитур, по которому сделали точные копии.
  • Изначально у Гайдая был замысел сделать Остапа еще и поющим. Для фильма даже записали песню «Полосатая жизнь», но худсовет вырезал ее из-за намека на то, что у советского человека бывают «черные полосы».