Кристен Стюарт получила первую награду за режиссерский дебют

Звезда «Сумерек» удостоилась приза за режиссерский дебют на кинофестивале в Довиле
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Кристен Стюарт получила награду за свой режиссерский дебют — фильм «Хронология воды». Биографическая драма, основанная на мемуарах писательницы Лидии Юкнавич, была показана на фестивале американского кино в Довиле.

На красной дорожке кинофестиваля 35-летняя звезда «Сумерек» появилась в украшенном бантами черном топе с прозрачными рукавами и черных брюках, нижняя часть которых тоже была прозрачная. Волосы актриса забрала в пучок, а в макияже сделала акцент на глаза.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Картина, которую сняла Стюарт, рассказывает о взлетах и падениях, выпавших на долю героини в исполнении Имоджен Путс. Пережив тяжелое детство, она боролась с зависимостями, направила силы на профессиональное плавание и, в конечном итоге, открыла в себе талант писателя. За фильм Кристен Стюарт удостоилась награды «Открытие».

Ранее Кристен Стюарт в коротких шортах заметили на концерте Oasis.