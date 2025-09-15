Актриса Елена Захарова показала фото в бикини

Дочь звезды сериала «Кадетство» Елены Захаровой сняла ее на Кипре в бикини. Актриса позировала на пляже в голубом купальнике и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«На фото палец любимого маленького фотографа», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала подписчикам, что после рождения дочери Майи смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Звезда по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь. Однако Захарова подчеркивала, что с возрастом стало сложнее поддерживать себя в привычном весе.
Артистка ничего не рассказывает об отце Майи. Знаменитость подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Дочь Захаровой не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Актриса объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь Захаровой помогают родители.
Ранее Елена Захарова снялась в ультракоротком платье.