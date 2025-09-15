Актриса Елена Захарова показала фото в бикини

Артистка ничего не рассказывает об отце Майи. Знаменитость подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Дочь Захаровой не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Актриса объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь Захаровой помогают родители.