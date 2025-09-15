Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Эрнста в кружевном топе показала редкое фото с мужем

Актриса Софья Эрнст опубликовала редкое фото с супругом

Жена Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, опубликовала редкое фото с ним. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья и Константин Эрнст / фото: соцсети
Софья и Константин Эрнст / фото: соцсети

Знаменитость позировала в черных облегающих брюках и кружевном топе с глубоким декольте. В кадре она обнимала мужа-продюсера.

«Даже сфоткалась с Эрнстом», — иронично написала актриса.

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.

Их старшая девочка Эрика родилась в 2016 году, младшая Кира в 2017 году, а сын Лев в 2020 году. Дети пары впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

Ранее Софья Эрнст снялась в жакете и сапогах на шнуровке на бильярдном столе.