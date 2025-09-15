Ричмонд
Киану Ривз дебютирует на Бродвее в легендарной постановке «В ожидании Годо»

Актер исполняет в пьесе главную роль
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

На Бродвее стартовали показы пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». В главных ролях зрители увидят известных актеров Киану Ривза и Алекса Уинтера, которые ранее уже работали вместе в культовой комедийной франшизе «Билл и Тед». Их возвращение на театральную сцену в столь значимом произведении стало настоящим событием для любителей театрального искусства.

«Знаменитые актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер — друзья в реальной жизни. Они играют на Бродвее двух друзей, которые ищут смысл в абсурдном мире. “В ожидании Годо” — величайшая пьеса, когда-либо написанная о пустоте. О пустоте и обо всем. Но в основном о пустоте. Серьезно, ничего не происходит», — говорится в анонсе.

«В ожидании Годо» — это произведение, которое навсегда изменило представление о театре XX века. Пьеса рассказывает историю двух друзей, Владимира и Эстрагона, которые проводят время в ожидании некоего Годо.