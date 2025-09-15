Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова исполнилось 100 лет

Известный советский актер Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года
Кирилл Лавров
Кирилл ЛавровИсточник: Legion-Media.ru

Со дня рождения советского и российского актера, народного артиста СССР Кирилла Лаврова исполнилось 100 лет. В последние годы артист довольно много снимался на телевидении, сыграв, в частности, Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».

Лавров родился 15 сентября 1925 года, более 50 лет жизни он посвятил Большому драматическому театру имени Товстоногова (БДТ).

В числе прославленных ролей артиста, сыгранных в БДТ в те годы, когда труппой руководил Георгий Товстоногов, значатся Молчалин в «Горе от ума» (1962), Соленый в «Трех сестрах» (1965), Петр Мелехов в «Тихом Доне» (1977), Астров в «Дяде Ване» (1982), Городничий в «Ревизоре» (1972).

Среди его больших экранных работ — «Живые и мертвые» (1963), «Верьте мне, люди!» (1964), «Любовь Яровая» (1970), «Ход белой королевы» (1971), «Укрощение огня» (1972), «Еще не вечер» (1974), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978).

В 2024 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится памятник Кириллу Лаврову.