Актер Александр Петров снялся с женой и подросшим сыном. Артист показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие кадры с семейной фотосессии.
Супруги позировали с ребенком в студии — артист держал на руках и прижимал к груди пятимесячного Федора, а Виктория Петрова обнимала супруга за плечи.
Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов.
Позже стало известно, что избранница звезды «Метода» Виктория Антонова (в девичестве. — Газета.Ru) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК) и пара познакомилась случайно на улице.
Мать актера заявляла, что невестка — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.