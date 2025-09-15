Ричмонд
49-летний Колин Фаррелл посетил премию «Эмми» с 15-летним сыном

Актер и его наследник стали гостями церемонии награждения «Эмми 2025»
Колин Фаррелл с сыном Генри
Колин Фаррелл с сыном ГенриИсточник: Legion-Media

Колин Фаррелл появился на 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в компании своего 15-летнего сына Генри. Мероприятие прошло 14 сентября в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

49-летний актер пришел на церемонию в черном классическом костюме и белой рубашке с бабочкой. Его наследник выбрал total black наряд, который состоял из брюк, пиджака, рубашки и галстука.

Колин Фаррелл с сыном Генри
Колин Фаррелл с сыном ГенриИсточник: Reuters

Фаррелл был номинирован в категории «Лучший актер в мини-сериале/антологии» за главную роль в проекте «Пингвин». Однако он уступил награду Стивену Грэму, сыгравшему в сериале «Переходный возраст».

Ноа Уайли
Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

Генри родился в союзе Колина Фаррелла с актрисой Алицией Бахледой. Звезды познакомились на съемках сериала «Ундина» в 2008 году, а спустя год у них родился сын. Однако в 2010-м они расстались.

У Фаррелла также есть 22-летний сын Джеймс, которого родила Ким Борденейв. Актер встречался с ней в начале нулевых.

В последний раз Фаррелл выходил с Генри в свет в сентябре 2024 года. Тогда наследник поддержал знаменитого отца на премьере сериала «Пингвин».