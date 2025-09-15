Вторая часть фильма-сказки «Царевна-лягушка» выйдет в марте 2026 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семейный фильм «Царевна-лягушка 2» выйдет в российский прокат 6 марта 2026 года. Об этом сообщил продюсер картины Марк Рогальский на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.
«Герои в исполнении Вали Ляпиной, Александра Метелкина, Романа Курцына, Светланы Пермяковой и Никиты Кологривого столкнутся с трехмерными горгульями, черным сказочным вороном, ожившими деревянными истуканами. Фильм будет более красочным, богатым, насыщенным шутками, но и романтическими, трогательными моментами, чем первая часть», — сказал Рогальский.
Он напомнил, что первая часть собрала в прокате почти 600 млн рублей.
«Мы планируем завершить работу над продолжением к концу года и выйти на ту же дату — 6 марта 2026 года. Хотим собрать не меньше 550 млн, но учитывая масштаб — актеров больше, экшена больше, юмора больше — цифра может оказаться и выше», — отметил продюсер.
По его словам, в продолжении герои сразятся с могущественной ведьмой Мореной, которая стремится обрести абсолютную власть с помощью волшебных камней.
Бюджет картины составил 250 млн рублей с учетом компьютерной графики. Производством занимается киностудия «Соль».