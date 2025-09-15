Ричмонд
Селену Гомес в силуэтном платье на «Эмми 2025» сравнили с Николь Кидман

Похудевшая актриса пришла на церемонию в алом платье, которое похоже на наряд Кидман

Похудевшая актриса и певица Селена Гомес повторила образ коллеги Николь Кидман. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media

Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. Певица появилась на публике вместе со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Бритт Лауэр
Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

Артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton с открытыми плечами. В похожем образе Николь Кидман позировала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Ранее сообщалось, что 49-летний Колин Фаррелл посетил премию «Эмми» с 15-летним сыном.