Селену Гомес в силуэтном платье на «Эмми 2025» сравнили с Николь Кидман

Похудевшая актриса и певица Селена Гомес повторила образ коллеги Николь Кидман. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость посетила церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. Певица появилась на публике вместе со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко.
Артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton с открытыми плечами. В похожем образе Николь Кидман позировала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году.
Ранее сообщалось, что 49-летний Колин Фаррелл посетил премию «Эмми» с 15-летним сыном.