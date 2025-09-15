Александр Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2»

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин примет участие в съемках второй части фильма «Хоккейные папы». Об этом сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.
«Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении», — сказал Булатов.
По словам постановщика, в новой истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего».
«Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками — как в жизни, так и на льду», — добавил режиссер.
Булатов уточнил, что в фильме сохранится музыкальная линия: «Во второй части будет много оригинальных песен, как и в первой, которые уже звучат в раздевалках не только хоккейных, но и футбольных команд».
К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков, Александр Обласов и другие.