Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2»

К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин примет участие в съемках второй части фильма «Хоккейные папы». Об этом сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.

«Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении», — сказал Булатов.

По словам постановщика, в новой истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего».

«Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками — как в жизни, так и на льду», — добавил режиссер.

Булатов уточнил, что в фильме сохранится музыкальная линия: «Во второй части будет много оригинальных песен, как и в первой, которые уже звучат в раздевалках не только хоккейных, но и футбольных команд».

К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков, Александр Обласов и другие.