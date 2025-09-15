Михаил Боярский впервые вышел на сцену после травмы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые в новом сезоне появился на сцене Театра им. Ленсовета после тяжелой травмы, которую он получил в результате падения с высоты. Об этом сообщает телеканал 78 в своем Telegram-канале.
«Знаменитый артист исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле “Театральный роман”», — говорится в сообщении.
Указывается, что зрители тепло приветствовали любимого артиста. Также известно, что следующее выступление Михаила Боярского состоится 16 сентября, где он сыграет роль Герцога в спектакле «Ромео и Джульетта».