Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Боярский впервые вышел на сцену после травмы

Актер вернулся на сцену Театра им. Ленсовета в новом сезоне
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые в новом сезоне появился на сцене Театра им. Ленсовета после тяжелой травмы, которую он получил в результате падения с высоты. Об этом сообщает телеканал 78 в своем Telegram-канале.

«Знаменитый артист исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле “Театральный роман”», — говорится в сообщении.

Указывается, что зрители тепло приветствовали любимого артиста. Также известно, что следующее выступление Михаила Боярского состоится 16 сентября, где он сыграет роль Герцога в спектакле «Ромео и Джульетта».