Актер сериала «Сопрано» выстрелил женщине в лицо

По версии полиции, 46-летний американский актер выстрелил из пистолета в женщину за рулем автомобиля, поравнявшись с ней на светофоре в городке Гэллоуэй. Ему также предъявили обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и владении оружием в незаконных целях.