Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер сериала «Сопрано» выстрелил женщине в лицо

Актера Эрнеста Хайнца арестовали за покушение на жизнь женщины
Эрнест Хайнц, фото: соцсети
Эрнест Хайнц, фото: соцсети

Полиция Нью-Джерси арестовала актера сериала «Сопрано» Эрнеста Хайнца за покушение на жизнь женщины. Об этом пишет Independent.

По версии полиции, 46-летний американский актер выстрелил из пистолета в женщину за рулем автомобиля, поравнявшись с ней на светофоре в городке Гэллоуэй. Ему также предъявили обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и владении оружием в незаконных целях.

Женщина, Марица Ариас-Галва, объяснила, что автомобиль Хайнца подрезал ее, а на светофоре он угрожал ее жизни устно, после чего произвел выстрел. Пуля прострелила женщине нос, но она оставалась в сознании и смогла поговорить с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Травмы не представляют угрозы для жизни женщины, в настоящее время она выздоравливает.

После стрельбы Хайнц попытался скрыться, но был найден в тот же день.

У Хайнца было несколько небольших ролей или ролей второго плана как на телевидении, так и в кино. В «Клане Сопрано» он появлялся в 2006 году.