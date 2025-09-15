Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсию Кросс обвинили в антисемитизме

Произраильские правозащитники назвали актрису Марсию Кросс «антисемиткой недели»
Марсия Кросс
Марсия КроссИсточник: Legion-Media.ru

Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсию Кросс назвали «антисемиткой недели» после ее спорных высказываний. Об этом пишет New York Post.

Произраильская правозащитная организация StopAntisemitism осудила 63-летнюю номинантку на «Эмми» за недавние посты в социальных сетях, где актриса обвинила Израиль в геноциде, в том числе посредством голода, и заявила, что США и другие страны якобы помогают еврейскому населению совершать военные преступления в Газе.

Кроме того, актриса опубликовала пост, в котором утверждала, что газовые камеры были «гораздо более милосердными», чем принуждение к голоду в Газе.

«В ее постах используются классические антисемитские приемы, принижаются страдания евреев и отрицается еврейская легитимность — такой язык подвергает еврейские общины реальной опасности как онлайн, так и офлайн», — заявила основательница StopAntisemitism Лиора Рез.