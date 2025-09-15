Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсию Кросс обвинили в антисемитизме

Произраильская правозащитная организация StopAntisemitism осудила 63-летнюю номинантку на «Эмми» за недавние посты в социальных сетях, где актриса обвинила Израиль в геноциде, в том числе посредством голода, и заявила, что США и другие страны якобы помогают еврейскому населению совершать военные преступления в Газе.