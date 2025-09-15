Стилист Занна Робертс Расси рассказала, что наряд созданный Сарой Бертон, был доставлен актрисе в коробке, похожей на гроб. По всей видимости, Ортега вдохновилась образом героини Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу». Актриса сыграла в картине колдунью Лизл фон Руман, которая предлагала героям эликсир вечной молодости.