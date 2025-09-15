Дженна Ортега посетила 77-ю церемонию вручения премии «Эмми». Мероприятие прошло 14 сентября 2025 года в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
22-летняя актриса выбрала откровенный наряд. Она надела прозрачный топ, который был расшит разноцветными драгоценными камнями и кристаллами разных форм и размеров, и черную длинную юбку с разрезом до бедра.
Звезда сериала «Уэнздей» собрала волосы в низкий хвост и оставила пряди у лица. Ортега также сделала яркий макияж в готическом стиле. Свой образ она завершила серьгами с бриллиантами, перстнем, золотым браслетом и черными босоножками на каблуках.
Стилист Занна Робертс Расси рассказала, что наряд созданный Сарой Бертон, был доставлен актрисе в коробке, похожей на гроб. По всей видимости, Ортега вдохновилась образом героини Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу». Актриса сыграла в картине колдунью Лизл фон Руман, которая предлагала героям эликсир вечной молодости.
Ранее Дженна Ортега появилась в мини-юбке и корсете на обложке глянца. Актриса стала лицом нового выпуска журнала Vogue Mexico.