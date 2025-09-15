Ричмонд
«Это несчастье»: соседка о задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой

НТВ: актриса Тарасова в последнее время много работала и делала ремонт
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в конце августа с наркотиками, в последнее время много работала. Об этом рассказала ее соседка в передаче НТВ «Ты не поверишь!».

Женщина выразила сочувствие артистке.

«Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде», — сказала она.

Кроме того, соседка похвалила водителя знаменитости, которого назвала «замечательным мужиком», и добавила, что в ее доме Тарасова снимала жилье, пока делала ремонт в своей квартире.

Звезду задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Ранее сообщалось, что мать Аглаи Тарасовой навестила ее после задержания.