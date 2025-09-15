Ричмонд
Уехавший из РФ Бурковский зарабатывает миллионы на курсах актерского мастерства

Shot: Актер Андрей Бурковский заработает два миллиона рублей на своих курсах
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский, известный по скетч-шоу «Даешь молодежь!» и сериалу «Кухня», в ближайший месяц будет проводить курсы актерского мастерства в Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обучение пройдет в Лондоне для группы из 16 человек, каждый из которых заплатил по 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). Таким образом, за месяц артист заработает около 2 миллионов рублей. На курсах Бурковский обещает поделиться приемами актерской работы в театре и кино, основанными на системе Станиславского, а также помочь развить уверенность на сцене и внутренний диалог. Занятия включают 10 сессий, рассчитанных на интенсивную практику.

Совместно с ним в Лондоне работает режиссер Александр Молочников. Вместе они представили спектакль Seagull True Story, премьера которого собрала многих российских знаменитостей, включая Ксению Собчак. Постановка будет идти в британской столице месяц. В одной из сцен Бурковский появляется перед публикой на плечах нескольких темнокожих актеров, что стало одной из самых обсуждаемых деталей спектакля.

Ранее Андрей Бурковский поздравил жену с годовщиной свадьбы.