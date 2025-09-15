Уехавший из РФ Бурковский зарабатывает миллионы на курсах актерского мастерства

Обучение пройдет в Лондоне для группы из 16 человек, каждый из которых заплатил по 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). Таким образом, за месяц артист заработает около 2 миллионов рублей. На курсах Бурковский обещает поделиться приемами актерской работы в театре и кино, основанными на системе Станиславского, а также помочь развить уверенность на сцене и внутренний диалог. Занятия включают 10 сессий, рассчитанных на интенсивную практику.