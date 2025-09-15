София Вергара пропустила «Эмми» из-за госпитализации

Голливудская актриса София Вергара пропустила церемонию вручения премии «Эмми» из-за госпитализации. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость сообщила, что у нее началась сильная аллергия перед мероприятием. Актриса была доставлена в отделение неотложной помощи из-за проблем со зрением. Знаменитость показала кадры, сделанные в больнице.
«Не попала на церемонию вручения премии “Эмми”, но оказалась в отделении неотложной помощи. Извините, пришлось все отменить! Возникла ужасная аллергия на глазах прямо перед тем, как сесть в машину!» — написала артистка.
Знаменитость должна была вручать премию за лучшую мужскую роль в мини-сериале, антологии или телефильме. Ее заменили Малин Акерман и Бриттани Сноу.
Победителем телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» стал проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи в американском Питтсбурге.
