Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в купальнике с декольте

Актриса показала фото в откровенном наряде
Скандальная звезда «Эйфории» выложила фото в купальнике с декольте
Скандальная звезда «Эйфории» выложила фото в купальнике с декольтеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини снялась в купальнике с декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

28-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время ее отдыха на озере. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте и солнцезащитных очках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на фоне водоема и горы. Знаменитость рассказала, что каталась на водных лыжах, прыгала со скалы и гуляла с друзьями.

В конце июля звезда оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.

Ранее Сидни Суини рассказала о сложной подготовке к роли боксерши.