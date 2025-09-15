Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в купальнике с декольте

28-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время ее отдыха на озере. Актриса предстала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте и солнцезащитных очках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на фоне водоема и горы. Знаменитость рассказала, что каталась на водных лыжах, прыгала со скалы и гуляла с друзьями.