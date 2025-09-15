Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

В номинации «Лучший мини-сериал/антология» безусловным победителем стал «Переходный возраст». В 2025 году британский проект оказался одним из самых просматриваемых шоу на Netflix и стал поводом для серьезных дискуссий на тему воспитания. Его создатель Фил Барантини получил награду за режиссуру. Сыгравшие в этой пронзительной драме Стивен Грэм, Эрин Доэрти и Оуэн Купер тоже получили статуэтки. 15-летний Оуэн Купер вошел в историю, став самым юным исполнителем, получившим премию «Эмми».