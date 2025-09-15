Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Торжественное мероприятие собрало в театре Peacock кинозвезд и создателей самых популярных и громких сериалов 2025 года. Среди гостей вечера были Скарлетт Йоханссон, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, Селена Гомес, Кристен Белл, Лейтон Мистер, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Полсон, Рита Ора, Тайка Вайтити, Элизабет Бэнкс и многие другие знаменитости.
Успех «Больницы Питт» и долгожданная награда для Ноа Уайли
Приз за лучший драматический сериал получила «Больница Питт» — напряженное медицинское шоу об одном дне из жизни сотрудников отделения скорой помощи. Лучшим драматическим актером признали Ноа Уайли, сыгравшего мудрого начальника неотложки.
Еще одна звезда «Больницы Питт», актриса Кэтрин ЛаНаса, обошла конкурентов из «Белого лотоса» и «Разделения», получив статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в драме. Ее измученная, но ни на секунду не потерявшая выдержки дежурная медсестра, — роль, для которой актриса, кажется, была рождена.
Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Бритт Лауэр из «Разделения». Трэмелл Тиллман оттуда же стал первым темнокожим актером, получившим награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале.
Триумф «Киностудии», рекорды Сета Рогена и Джин Смарт
Триумфатором среди комедийных сериалов стала «Киностудия» — язвительное шоу об изнанке Голливуда с остроумными сюжетными виражами и огромным количеством звездных камео. Всего сериал получил 13 премий «Эмми», побив рекорд по количеству призов среди комедийных сериалов.
Сет Роген тоже набрал рекордное количество статуэток. Сыгравший влюбленного в кинематограф босса киностудии, он получил приз за лучшую мужскую роль в комедийном проекте. И он же, вместе с другим создателем проекта, Эваном Голдбергом, выиграл статуэтку за лучшую режиссуру и лучший сценарий комедии.
Актерскую награду в комедии — седьмую за свою карьеру — получила великолепная Джин Смарт за роль дивы-комикессы Деборы Вэнс в сериале «Хитрости». Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале была признана ее коллега по «Хитростям» Ханна Эйнбиндер.
Победа «Переходного возраста» и рекорд 15-летнего актера
В номинации «Лучший мини-сериал/антология» безусловным победителем стал «Переходный возраст». В 2025 году британский проект оказался одним из самых просматриваемых шоу на Netflix и стал поводом для серьезных дискуссий на тему воспитания. Его создатель Фил Барантини получил награду за режиссуру. Сыгравшие в этой пронзительной драме Стивен Грэм, Эрин Доэрти и Оуэн Купер тоже получили статуэтки. 15-летний Оуэн Купер вошел в историю, став самым юным исполнителем, получившим премию «Эмми».
Кристин Милиоти получила актерский приз за роль в мини-сериале «Пингвин», обойдя Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны») и Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
