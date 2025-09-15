Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как прошла премия «Эмми 2025»: все победители, звезды на дорожке, рекорды и триумфы

Главные триумфаторы, неожиданные призы и лучшие звездные выходы — в обзоре Кино Mail, посвященном 77-й церемонии «Эмми»
Кристин Милиоти
Кристин МилиотиИсточник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Торжественное мероприятие собрало в театре Peacock кинозвезд и создателей самых популярных и громких сериалов 2025 года. Среди гостей вечера были Скарлетт Йоханссон, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, Селена Гомес, Кристен Белл, Лейтон Мистер, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Полсон, Рита Ора, Тайка Вайтити, Элизабет Бэнкс и многие другие знаменитости.

Успех «Больницы Питт» и долгожданная награда для Ноа Уайли

Приз за лучший драматический сериал получила «Больница Питт» — напряженное медицинское шоу об одном дне из жизни сотрудников отделения скорой помощи. Лучшим драматическим актером признали Ноа Уайли, сыгравшего мудрого начальника неотложки.

Ноа Уайли
Ноа УайлиИсточник: Legion-Media.ru

Еще одна звезда «Больницы Питт», актриса Кэтрин ЛаНаса, обошла конкурентов из «Белого лотоса» и «Разделения», получив статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в драме. Ее измученная, но ни на секунду не потерявшая выдержки дежурная медсестра, — роль, для которой актриса, кажется, была рождена.

Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНасаИсточник: Legion-Media.ru

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Бритт Лауэр из «Разделения». Трэмелл Тиллман оттуда же стал первым темнокожим актером, получившим награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале.

Бритт Лауэр
Бритт ЛауэрИсточник: Legion-Media.ru

Триумф «Киностудии», рекорды Сета Рогена и Джин Смарт

Триумфатором среди комедийных сериалов стала «Киностудия» — язвительное шоу об изнанке Голливуда с остроумными сюжетными виражами и огромным количеством звездных камео. Всего сериал получил 13 премий «Эмми», побив рекорд по количеству призов среди комедийных сериалов.

Актеры и создатели сериала «Киностудия»
Актеры и создатели сериала «Киностудия»Источник: Legion-Media.ru

Сет Роген тоже набрал рекордное количество статуэток. Сыгравший влюбленного в кинематограф босса киностудии, он получил приз за лучшую мужскую роль в комедийном проекте. И он же, вместе с другим создателем проекта, Эваном Голдбергом, выиграл статуэтку за лучшую режиссуру и лучший сценарий комедии.

Ханна Эйнбиндер и Джин Смарт
Ханна Эйнбиндер и Джин СмартИсточник: Legion-Media.ru

Актерскую награду в комедии — седьмую за свою карьеру — получила великолепная Джин Смарт за роль дивы-комикессы Деборы Вэнс в сериале «Хитрости». Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале была признана ее коллега по «Хитростям» Ханна Эйнбиндер.

Победа «Переходного возраста» и рекорд 15-летнего актера

В номинации «Лучший мини-сериал/антология» безусловным победителем стал «Переходный возраст». В 2025 году британский проект оказался одним из самых просматриваемых шоу на Netflix и стал поводом для серьезных дискуссий на тему воспитания. Его создатель Фил Барантини получил награду за режиссуру. Сыгравшие в этой пронзительной драме Стивен Грэм, Эрин Доэрти и Оуэн Купер тоже получили статуэтки. 15-летний Оуэн Купер вошел в историю, став самым юным исполнителем, получившим премию «Эмми».

Оуэн Купер
Оуэн КуперИсточник: Reuters

Кристин Милиоти получила актерский приз за роль в мини-сериале «Пингвин», обойдя Кейт БланшеттВсе совпадения неслучайны») и Мишель УильямсУмираю, как хочу секса»).

Кристин Милиоти
Кристин МилиотиИсточник: Legion-Media.ru

Самые яркие образы звезд на красной дорожке

Красная дорожка церемонии вручения премии «Эмми 2025» отличалась особенным шиком и блеском.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Reuters
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин ДжостИсточник: Reuters
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media
Кристен Белл
Кристен БеллИсточник: Reuters
Элизабет Бэнкс
Элизабет БэнксИсточник: Reuters
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Reuters
Жюстин Люпе
Жюстин ЛюпеИсточник: Reuters
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Reuters
Сара Полсон
Сара ПолсонИсточник: Reuters
Рита Ора и Тайка Вайтити
Рита Ора и Тайка ВайтитиИсточник: Legion-Media
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Reuters
Мишель Уильямс
Мишель УильямсИсточник: Reuters
Лейтон Мистер и Адам Броди
Лейтон Мистер и Адам БродиИсточник: Legion-Media
Дженнифер Кулидж
Дженнифер КулиджИсточник: Reuters