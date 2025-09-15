Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Алиса в стране чудес»: дата выхода в 2025 году, кто сыграл главные роли

Премьера мюзикла, снятого на основе аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, запланирована на осень 2023 года. Рассказываем, когда выйдет фильм «Алиса в стране чудес» и что известно о сюжете.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Алиса в стране чудес
Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Этот фильм обещает стать одним из самых необычных проектов последних лет: знакомая история Алисы предстает в формате музыкального спектакля. Зрителей ждут оригинальные стихи Владимира Высоцкого, яркие образы героев Льюиса Кэрролла и современная интерпретация классического сюжета. В статье расскажем, когда состоится премьера «Алисы в стране чудес», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и каким будет сюжет картины.

Когда выйдет фильм «Алиса в стране чудес»: последние новости

Премьера фильма «Алиса в Стране чудес» намечена на 23 октября 2025 года. 

Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий (известен по фильму «Лед 3»), сценарий написала Карина ЧувиковаМежду нами химия»), а в основе музыкального оформления — песни Владимира Высоцкого из советского аудиоспектакля 1976 года. 

Где проходили съемки фильма «Алиса в стране чудес»

Съемки фильма начались в 2024 году и проходили в нескольких локациях: Москве, Сочи и Абхазии. Эти места подбирались как контрастные стихийные фоны — от урбанистической столицы до природных ландшафтов Черноморья и гор Абхазии.

Кадр со съемок фильма Алиса в стране чудес
Кадр со съемок фильма «Алиса в стране чудес»

Кроме того, известно, что часть съемочного процесса велась и за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах. Это добавляет фильмовой стилистике экзотичности и расширяет визуальные горизонты проекта.

Кто снимается в фильме «Алиса в стране чудес»

Главную роль исполнила Анна Пересильд. Ее Алиса — девочка, которая неожиданно оказывается в мире, где привычные законы не действуют. Сопровождает героиню Милош Бикович: его Безумный Шляпник получился харизматичным, с фирменной смесью иронии и легкого безумия.

Анна Пересильд на съемках фильма Алиса в стране чудес
Анна Пересильд на съемках фильма «Алиса в стране чудес»

Ярких антагонистов в истории тоже немало. Паулина Андреева сыграла Черную Королеву — саркастичную и властную фигуру, а Ирина Горбачева воплотила сразу два образа: в реальном мире она мама Алисы, а в Стране чудес превращается в грозную Червонную Королеву.

В ленте задействованы и другие известные артисты: Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и Тимофей Трибунцев. Их персонажи создают вокруг Алисы причудливое и многоголосое пространство, где каждый герой — это отдельная загадка и маленький спектакль.

Содержание фильма «Алиса в стране чудес»

Школьница Алиса вдруг оказывается в Стране Чудес — мире, где время почти исчезло, а солнце всегда в зените. Она видит знакомых, но оказывается среди них чужой, и никто из них не узнает Алису. Даже мама в этом мире — не мама вовсе, а Черная королева.

Кадр из фильма Алиса в стране чудес
Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Чтобы найти путь домой, главное героине предстоит пройти через пустыню, горные вершины, волшебный лес и море собственных слез. Каждый новый этап проверяет ее на зрелость и стойкость, а ключ к возвращению — не просто спасение Страны чудес, но и внутреннее взросление. В финале — борьба с катастрофой, угрожающей чудесному миру, и шанс вернуться домой — но уже измененной: более мудрой, сильной и понимающей, что значит любовь и ответственность. 