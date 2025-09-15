Чтобы найти путь домой, главное героине предстоит пройти через пустыню, горные вершины, волшебный лес и море собственных слез. Каждый новый этап проверяет ее на зрелость и стойкость, а ключ к возвращению — не просто спасение Страны чудес, но и внутреннее взросление. В финале — борьба с катастрофой, угрожающей чудесному миру, и шанс вернуться домой — но уже измененной: более мудрой, сильной и понимающей, что значит любовь и ответственность.