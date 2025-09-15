Этот фильм обещает стать одним из самых необычных проектов последних лет: знакомая история Алисы предстает в формате музыкального спектакля. Зрителей ждут оригинальные стихи Владимира Высоцкого, яркие образы героев Льюиса Кэрролла и современная интерпретация классического сюжета. В статье расскажем, когда состоится премьера «Алисы в стране чудес», где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и каким будет сюжет картины.
Когда выйдет фильм «Алиса в стране чудес»: последние новости
Премьера фильма «Алиса в Стране чудес» намечена на 23 октября 2025 года.
Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий (известен по фильму «Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»), а в основе музыкального оформления — песни Владимира Высоцкого из советского аудиоспектакля 1976 года.
Где проходили съемки фильма «Алиса в стране чудес»
Съемки фильма начались в 2024 году и проходили в нескольких локациях: Москве, Сочи и Абхазии. Эти места подбирались как контрастные стихийные фоны — от урбанистической столицы до природных ландшафтов Черноморья и гор Абхазии.
Кроме того, известно, что часть съемочного процесса велась и за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах. Это добавляет фильмовой стилистике экзотичности и расширяет визуальные горизонты проекта.
Кто снимается в фильме «Алиса в стране чудес»
Главную роль исполнила Анна Пересильд. Ее Алиса — девочка, которая неожиданно оказывается в мире, где привычные законы не действуют. Сопровождает героиню Милош Бикович: его Безумный Шляпник получился харизматичным, с фирменной смесью иронии и легкого безумия.
Ярких антагонистов в истории тоже немало. Паулина Андреева сыграла Черную Королеву — саркастичную и властную фигуру, а Ирина Горбачева воплотила сразу два образа: в реальном мире она мама Алисы, а в Стране чудес превращается в грозную Червонную Королеву.
В ленте задействованы и другие известные артисты: Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и Тимофей Трибунцев. Их персонажи создают вокруг Алисы причудливое и многоголосое пространство, где каждый герой — это отдельная загадка и маленький спектакль.
Содержание фильма «Алиса в стране чудес»
Школьница Алиса вдруг оказывается в Стране Чудес — мире, где время почти исчезло, а солнце всегда в зените. Она видит знакомых, но оказывается среди них чужой, и никто из них не узнает Алису. Даже мама в этом мире — не мама вовсе, а Черная королева.
Чтобы найти путь домой, главное героине предстоит пройти через пустыню, горные вершины, волшебный лес и море собственных слез. Каждый новый этап проверяет ее на зрелость и стойкость, а ключ к возвращению — не просто спасение Страны чудес, но и внутреннее взросление. В финале — борьба с катастрофой, угрожающей чудесному миру, и шанс вернуться домой — но уже измененной: более мудрой, сильной и понимающей, что значит любовь и ответственность.