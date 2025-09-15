Любимова: мультфильм «Доктор Динозавров» покажут в Израиле и странах Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский мультфильм «Доктор Динозавров» выйдет в прокат в Израиле, Корее, Вьетнаме, Греции и странах бывшей Югославии. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Не так давно в Китае вышел “Волшебник Изумрудного города”, после его покажут в Индии. Там же покажут “Сто лет тому вперед” — картину, собравшую более миллиарда рублей в российским прокате. Что касается анимации, мультик “Доктор Динозавров” будет представлен в Израиле, Корее, Вьетнаме, Греции и странах бывшей Югославии», — сообщила Любимова.
Мультфильм «Доктор Динозавров» — история о семье, динозаврах и том, как принятие своего прошлого помогает построить будущее. Это российский мультфильм в жанрах приключение, семейное кино, комедия, фэнтези. Премьера в России состоялась 28 августа.