Любимова: «Бриллиантовая бабочка» станет площадкой для кино разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» не является альтернативой «Оскару», это площадка для демонстрации национального кинематографа из самых разных стран. Об этом в интервью ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«На “Оскаре” есть только одна номинация, посвященная зарубежному кино, — “Лучший фильм на иностранном языке”. В целом, “Оскар” — это национальная американская премия. Мы не можем и никогда не планировали конкурировать с ним. Мы делаем Евразийскую киноакадемию, где участвуют наши коллеги из разных стран, которые привозят уникальные картины своего национального кинематографа и делятся тем, что им дорого: своими ценностями и традициями культуры», — сказала министр культуры.
Любимова подчеркнула, что «Бриллиантовую бабочку» поддержали более 20 стран, и это очень важно для России.
«Процесс [знакомства с евразийским кино] нам действительно интересен. Пытаться соревноваться с американской национальной премией, которая очень серьезно исследует свой собственный кинематограф, просто бессмысленно», — резюмировала она.
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, эквивалентную $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».