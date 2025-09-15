Любимова: «Бриллиантовая бабочка» станет площадкой для кино разных стран

«На “Оскаре” есть только одна номинация, посвященная зарубежному кино, — “Лучший фильм на иностранном языке”. В целом, “Оскар” — это национальная американская премия. Мы не можем и никогда не планировали конкурировать с ним. Мы делаем Евразийскую киноакадемию, где участвуют наши коллеги из разных стран, которые привозят уникальные картины своего национального кинематографа и делятся тем, что им дорого: своими ценностями и традициями культуры», — сказала министр культуры.