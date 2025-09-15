Любимова: Россия и Сербия снимут фильм «Альпийская баллада»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и Сербия работают над фильмом «Альпийская баллада» в рамках соглашения о совместном кинопроизводстве, картина будет посвящена событиям Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«На форуме (объединенных культур — прим. ТАСС) мы подписали соглашение с министром культуры Сербии о совместном кинопроизводстве. Надеюсь, что совсем скоро удастся порадовать наших сербских коллег и зрителей, которые любят наше кино, новым фильмом. Один из таких уже сейчас находится в производстве, он посвящен Великой Отечественной войне — “Альпийская баллада”», — сообщила министр культуры.
Документ был подписан 9 сентября. Как отмечали в Минкультуры, он позволит «вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень и создать дополнительные возможности для сотрудничества наших кинематографистов». Сербия также направила ряд фильмов для участия в Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».