Любимова: Россия и Сербия снимут фильм «Альпийская баллада»

«На форуме (объединенных культур — прим. ТАСС) мы подписали соглашение с министром культуры Сербии о совместном кинопроизводстве. Надеюсь, что совсем скоро удастся порадовать наших сербских коллег и зрителей, которые любят наше кино, новым фильмом. Один из таких уже сейчас находится в производстве, он посвящен Великой Отечественной войне — “Альпийская баллада”», — сообщила министр культуры.