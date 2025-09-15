Звезда «Глухаря» показала фигуру в бикини

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева показала фигуру в бикини. Актриса позировала перед зеркалом в номере отеля и опубликовала редкое фото в купальнике в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Все, что я хочу, получаю. Даже если уже не осталось банков, выдающих мне кредитки», — отшутилась артистка, отметив, что находится в отпуске.
У знаменитости трое сыновей. Андрей, Тимофей и Платон учатся в восьмом классе.
Звезда стала многодетной матерью в 28 лет. Болтнева рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь. С отцом тройняшек актером Георгием Лежавой знаменитость познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.
