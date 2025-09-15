Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Глухаря» показала фигуру в бикини

Актриса Мария Болтнева снялась в откровенном виде

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева показала фигуру в бикини. Актриса позировала перед зеркалом в номере отеля и опубликовала редкое фото в купальнике в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Болтнева / фото: соцсети
Мария Болтнева / фото: соцсети

«Все, что я хочу, получаю. Даже если уже не осталось банков, выдающих мне кредитки», — отшутилась артистка, отметив, что находится в отпуске.

У знаменитости трое сыновей. Андрей, Тимофей и Платон учатся в восьмом классе.

Звезда стала многодетной матерью в 28 лет. Болтнева рассказывала в личном блоге, что ей было очень тяжело вынашивать мальчиков, и потом она с трудом управлялась с младенцами, хотя у нее была помощь. С отцом тройняшек актером Георгием Лежавой знаменитость познакомилась в 2010 году на премьере своего режиссерского дебюта «Маниакальные проявления мисс Изольды К.». Пара давно рассталась, но артисты вместе продолжают воспитывать детей. По словам Болтневой, экс-супруг активно участвует в жизни Андрея, Тимофея и Платона, как адекватный мужчина, который не уклоняется от ответственности.

Ранее звезда «Глухаря» снялась в спортивном костюме, который носила в 7 классе.