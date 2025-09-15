Ричмонд
55-летняя Кэтрин Зета-Джонс в полупрозрачном платье пришла на премию «Эмми»

Актриса вышла на публику в откровенном наряде

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Reuters

55-летняя знаменитость стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Кэтрин Зете-Джонс уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой.

Ранее Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в пластике лица.