55-летняя Кэтрин Зета-Джонс в полупрозрачном платье пришла на премию «Эмми»

55-летняя знаменитость стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Кэтрин Зете-Джонс уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой.