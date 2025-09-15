Рита Ора в платье с экстремальным разрезом пришла на «Эмми» с Тайкой Вайтити

Знаменитости посетили церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. 34-летняя певица позировала перед фотографами в желто-белом платье Miu Miu с разрезом до бедра и декольте. Исполнительница добавила к образу серьги, кольцо и золотистые босоножки на каблуках. Артистке уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.