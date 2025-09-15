Ричмонд
Рита Ора в платье с экстремальным разрезом пришла на «Эмми» с Тайкой Вайтити

Актриса и певица посетила премию «Эмми» с супругом-режиссером

Певица Рита Ора в платье с экстремальным разрезом появилась на публике с мужем, режиссером Тайкой Вайтити. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рита Ора и Тайка Вайтити
Рита Ора и Тайка ВайтитиИсточник: Legion-Media

Знаменитости посетили церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. 34-летняя певица позировала перед фотографами в желто-белом платье Miu Miu с разрезом до бедра и декольте. Исполнительница добавила к образу серьги, кольцо и золотистые босоножки на каблуках. Артистке уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.

Тайка Вайтити предпочел белую рубашку с бабочкой, брючный костюм, черные туфли и очки.

16 августа режиссер отпраздновал 50-летие. В честь своего юбилея Тайка Вайтити организовал вечеринку, на которую пригласил близких. Жена продюсера выбрала для мероприятия черное прозрачное макси-платье с драпировкой и декольте до талии. Рита Ора добавила к образу массивные браслеты, ожерелье и серьги. Певица уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками, тенями и нюдовой помадой.

Ранее Рита Ора призналась, что сама сделала предложение Тайке Вайтити.