15-летний актер «Переходного возраста» Оуэн Купер поставил рекорд премии «Эмми»

По сюжету сериала 13-летний Джейми (Купер) подозревается в тяжком преступлении. В четырех эпизодах зрители наблюдают развитие дела: арест и содержание Джейми в полицейском участке, а также разговоры с детским психологом, которая пытается понять мотивы совершенного преступления и раскрывает неожиданные грани его личности.