Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Голливудская несправедливость: актрисы, которые смело рассказали о разнице в гонорарах

В Голливуде проблема неравной оплаты труда остается острой, и некоторые актрисы решились заговорить о ней открыто. Рассказываем, кто из звезд смело высказался о разнице в гонорарах и какие истории вызвали наибольший резонанс
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Шэрон Стоун в фильме Основной инстинкт
Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт»

В Голливуде не раз возникали резонансные скандалы, когда знаменитые женщины говорили о том, что получают гораздо меньше своих коллег-мужчин. Их признания стали громкими: сегодня об этой несправедливости обсуждают не только журналисты, но и законодатели. Рассказываем, какие актрисы открыто рассказали о таких ситуациях и раскрыли суммы гонораров.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс в фильме Афера по-американски
Дженнифер Лоуренс в фильме «Афера по-американски»

После популярных фильмов «Голодные игры» и «Моя парень — псих!», Дженнифер Лоуренс призналась, что за работу в фильме «Афера по-американски» получила меньше, чем ее коллеги-мужчины. По данным утечки Sony, она и Эми Адамс получили 7% прибыли от фильма, тогда как Кристиан Бэйл, Брэдли Купер и Джереми Реннер — по 9%.

Лоуренс публично признала, что ее желание казаться «приятной» и избегать конфликтов мешало вести переговоры о зарплате. После этого она стала одной из главных голосов в борьбе за равную оплату в индустрии.

Натали Портман

Натали Портман и Эштон Кутчер в фильме Больше чем секс
Натали Портман и Эштон Кутчер в фильме «Больше чем секс»

Оскароносная актриса рассказала, что за фильм «Больше чем секс» получила в три раза меньше, чем ее партнер Эштон Кутчер, несмотря на равное экранное время и одинаковое количество съемочных дней.

Такое заявление Натали Портман привлекло внимание к расчету гонорара звезд. Сама актриса признала: ей было сложно прийти к конфликту, но именно этот случай стал ключевым поводом говорить о разнице в оплате труда в Голливуде.

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс и Марк Уолберг в фильме Все деньги мира
Мишель Уильямс и Марк Уолберг в фильме «Все деньги мира»

Создание фильма «Все деньги мира» стали предметом громкого скандала. За пересъемки некоторых сцен гонорар Мишель Уильямс составил тысячу долларов, тогда как Марк Уолберг получил 1,5 миллиона долларов, несмотря на работу в одной и той же студии и агентстве.

Актриса рассказала, что не понимала, почему никто вокруг, включая студию, не обратил на это внимание. После общественной критики Уолдберг пожертвовал свой гонорар фонду Time’s Up. Этот инцидент стал поворотным моментом в обсуждении гендерного разрыва в оплате труда в Голливуде. 

Джессика Честейн

Джессика Честейн
Джессика ЧестейнИсточник: Legion-Media

Известная по фильмам «Интерстеллар» и «Большая игра», Джессика Честейн не раз подчеркивала, что отказывается от проектов, где замечает значительную разницу в гонораре с мужчинами. Ее принципиальность сделала ее одним из заметных голосов за справедливость в индустрии.

Актриса активно поддерживает коллег и участвует в инициативах по равной оплате труда, демонстрируя, что для нее важны не только карьерные достижения, но и моральная позиция.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме Основной инстинкт
Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме «Основной инстинкт»

После выхода «Основного инстинкта» актриса призналась, что получила всего 500 000 долларов, тогда как ее партнер Майкл Дуглас заработал 14 миллионов. Стоун вспоминала, что после успеха фильма студии все равно не хотели платить ей достойные гонорары, и однажды она даже отказалась от роли в проекте с бюджетом в 100 миллионов, узнав о несправедливой разнице в оплате.

Позже актриса открыто поддержала коллег, включая Дженнифер Лоуренс, которые тоже говорили о разрыве в гонорарах. Стоун подчеркивает, что в индустрии до сих пор царит «экономический шантаж», и нередко женщинам приходится соглашаться на меньшее. Сегодня она активно работает моделью и признается, что именно эта сфера приносит ей стабильный доход, тогда как кино остается менее справедливым к актрисам.