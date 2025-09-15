В Голливуде не раз возникали резонансные скандалы, когда знаменитые женщины говорили о том, что получают гораздо меньше своих коллег-мужчин. Их признания стали громкими: сегодня об этой несправедливости обсуждают не только журналисты, но и законодатели. Рассказываем, какие актрисы открыто рассказали о таких ситуациях и раскрыли суммы гонораров.
Дженнифер Лоуренс
После популярных фильмов «Голодные игры» и «Моя парень — псих!», Дженнифер Лоуренс призналась, что за работу в фильме «Афера по-американски» получила меньше, чем ее коллеги-мужчины. По данным утечки Sony, она и Эми Адамс получили 7% прибыли от фильма, тогда как Кристиан Бэйл, Брэдли Купер и Джереми Реннер — по 9%.
Лоуренс публично признала, что ее желание казаться «приятной» и избегать конфликтов мешало вести переговоры о зарплате. После этого она стала одной из главных голосов в борьбе за равную оплату в индустрии.
Натали Портман
Оскароносная актриса рассказала, что за фильм «Больше чем секс» получила в три раза меньше, чем ее партнер Эштон Кутчер, несмотря на равное экранное время и одинаковое количество съемочных дней.
Такое заявление Натали Портман привлекло внимание к расчету гонорара звезд. Сама актриса признала: ей было сложно прийти к конфликту, но именно этот случай стал ключевым поводом говорить о разнице в оплате труда в Голливуде.
Мишель Уильямс
Создание фильма «Все деньги мира» стали предметом громкого скандала. За пересъемки некоторых сцен гонорар Мишель Уильямс составил тысячу долларов, тогда как Марк Уолберг получил 1,5 миллиона долларов, несмотря на работу в одной и той же студии и агентстве.
Актриса рассказала, что не понимала, почему никто вокруг, включая студию, не обратил на это внимание. После общественной критики Уолдберг пожертвовал свой гонорар фонду Time’s Up. Этот инцидент стал поворотным моментом в обсуждении гендерного разрыва в оплате труда в Голливуде.
Джессика Честейн
Известная по фильмам «Интерстеллар» и «Большая игра», Джессика Честейн не раз подчеркивала, что отказывается от проектов, где замечает значительную разницу в гонораре с мужчинами. Ее принципиальность сделала ее одним из заметных голосов за справедливость в индустрии.
Актриса активно поддерживает коллег и участвует в инициативах по равной оплате труда, демонстрируя, что для нее важны не только карьерные достижения, но и моральная позиция.
Шэрон Стоун
После выхода «Основного инстинкта» актриса призналась, что получила всего 500 000 долларов, тогда как ее партнер Майкл Дуглас заработал 14 миллионов. Стоун вспоминала, что после успеха фильма студии все равно не хотели платить ей достойные гонорары, и однажды она даже отказалась от роли в проекте с бюджетом в 100 миллионов, узнав о несправедливой разнице в оплате.
Позже актриса открыто поддержала коллег, включая Дженнифер Лоуренс, которые тоже говорили о разрыве в гонорарах. Стоун подчеркивает, что в индустрии до сих пор царит «экономический шантаж», и нередко женщинам приходится соглашаться на меньшее. Сегодня она активно работает моделью и признается, что именно эта сфера приносит ей стабильный доход, тогда как кино остается менее справедливым к актрисам.