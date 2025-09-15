«Больница Питт» получила премию Emmy как лучший драматический сериал

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения прошла на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.