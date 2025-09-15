Ричмонд
«Больница Питт» получила премию Emmy как лучший драматический сериал

Лучшим комедийным сериалом стала «Киностудия»
Ноа Уайли в сериале «Больница Питт»
Ноа Уайли в сериале «Больница Питт»

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Телевизионная премия Emmy в номинации «Лучший драматический сериал» досталась проекту «Больница Питт» (The Pitt, 2025), повествующему о работе врачей скорой помощи в Питтсбурге. Трансляцию церемонии награждения в воскресенье вел телеканал CBS.

На премию в этой категории также претендовали сериалы «Медленные лошади» (Slow Horses, 2022 — н. в.), «Разделение» (Severance, 2022 — н. в.), «Рай» (Paradise, 2025), «Одни из нас» (The Last of Us, 2023 — н. в.), «Андор» (Andor, 2022−2025), «Дипломатка» (The Diplomat, 2023 — н. в.) и «Белый Лотос» (The White Lotus, 2021 — н. в.).

Кадр из сериала «Киностудия»
Кадр из сериала «Киностудия»

Лучшим комедийным сериалом признали «Киностудию» (The Studio, 2025). Награды за лучший мини-сериал удостоился проект «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения прошла на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.