Ноа Уайли получил Emmy как лучший драматический актер

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Американец Ноа Уайли удостоился телевизионной премии Emmy в категории «Лучший драматический актер» за роль в сериале «Больница Питт» (The Pitt, 2025). Трансляция награждения велась на телеканале CBS.
За награду в этой номинации вместе с Уайли боролись Стерлинг К. Браун с ролью в сериале «Рай» (Paradise, 2025), Гари Олдман, сыгравший Джексона Лэма в «Медленных лошадях» (Slow Horses, 2022 — н. в.), Педро Паскаль за сериал «Одни из нас» (The Last of Us, 2023 — н. в.) и сыгравший в «Разделении» (Severance, 2022 — н. в.) Адам Скотт.
Награду в категории «Лучшая драматическая актриса» получила Бритт Лауэр за роль в «Разделении». Премия лучшему драматическому актеру второго плана досталась Трэмеллу Тиллману также за «Разделение». Лучшей драматической актрисой второго плана признана Кэтрин Ланаса, сыгравшая в «Больнице Питт».
Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения прошла на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.