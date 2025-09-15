Сет Роген получил Emmy как лучший комедийный актер

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Канадский актер Сет Роген удостоился телевизионной премии Emmy в категории «Лучший комедийный актер» за роль в сериале «Киностудия» (The Studio, 2025). Трансляция церемонии награждения ведется на телеканале CBS.
За победу с ним боролись Адам Броди с сериалом «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This, 2024 — н. в.), Джейсон Сигел, сыгравший в «Терапии» (Shrinking, 2023 — н. в.), Мартин Шорт с ролью в «Убийствах в одном здании» (Only Murders in the Building, 2021 — н. в.), а также Джереми Аллен Уайт за роль в сериале «Медведь» (The Bear, 2022 — н. в.).
Награды в категории «Лучшая комедийная актриса» удостоилась Джин Смарт, сыгравшая в сериале «Хитрости» (Hacks, 2021 — н. в.).
Премию в категории «Лучший комедийный актер второго плана» получил Джефф Хиллер за роль в сериале «Кто-то где-то» (Somebody Somewhere, 2022−2024). Лучшей комедийной актрисой второго плана была признана Ханна Айнбиндер, исполнившая роль Авы Дэниелс в «Хитростях».
Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра (прайм-тайм). 77-я церемония награждения проходит на концертно-театральной площадке Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая вмещает более 7 тыс. человек.