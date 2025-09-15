Ричмонд
«Дракула» Люка Бессона возглавил российский кинопрокат

Фильм собрал 112,1 млн рублей за выходные

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кинокартина «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) французского режиссера Люка Бессона лидирует в кинопрокате России и СНГ, собрав 112,1 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 11-14 сентября.

Люк Бессон
О нетипичном «Дракуле», комичном Вальце и теленке по кличке Леон. Большое интервью с Люком Бессоном

Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветы. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).

Кадр из фильма «Зверопоезд»
Кадр из фильма «Зверопоезд»

Мультфильм «Зверопоезд» (Falcon Express, 2025) занял вторую строчку кинопроката, собрав 51,5 млн рублей за минувшие выходные. По сюжету, домашние животные должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.

Кадр из фильма «Вниз»
Кадр из фильма «Вниз»

На третьей строчке расположился триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли, собрав 26,5 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.

Аниме «Истребитель демонов: бесконечный замок» (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen, 2025), просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 55,5 млн рублей Фильм рассказывает о главном герое саги Тандзиро Камадо и его сражении с демонами.