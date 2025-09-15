«Дракула» Люка Бессона возглавил российский кинопрокат

На третьей строчке расположился триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли, собрав 26,5 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.