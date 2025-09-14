Ричмонд
41-летняя Оливия Уайлд вышла на публику в «голом» платье

Актриса Оливия Уайлд появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Актриса Оливия Уайлд появилась на вечеринке журнала W Magazine в Нью-Йорке. Об этом сообщает WMagazine.

Оливия Уайлд
Оливия УайлдИсточник: Legion-Media.ru

41-летняя Уайлд вышла на публику в прозрачном белом платье. Образ дополнила накидка из меха, подвески на шее и замшевые розовые ботинки. Актрисе сделали укладку с легкими локонами и вечерний макияж.

Актриса родила сына и дочь от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. В 2021 году Уайлд начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями, готовыми в любой момент прийти на помощь.