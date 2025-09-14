Ричмонд
Селена Гомес объяснила, почему регулярно делает паузы в соцсетях

В новом выпуске журнала Allure Селена Гомес рассказала, почему периодически делает паузы в социальных сетях. На это обратило внимание издание Super.ru.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Певицу спросили, как справляться с трудными отношениями с онлайн-миром, когда постоянно сравниваешь себя с идеализированными образами.

Селена призналась, что сама сталкивается с этим и регулярно уходит в «оффлайн». Она отметила, что женские стандарты красоты в медиа сегодня завышены и нереалистичны, и это может вызывать чувство неполноценности.

Певица подчеркнула, что важно делать перерывы и помнить о собственной ценности: нужно гордиться собой, любить себя и не поддаваться на иллюзию идеальных картинок в сети.

«Брать паузу – невероятно важно. И нереалистичные стандарты к женщинам в целом нелепы. Я думаю, что вы должны гордиться собой, любить себя и знать, что в мире больше нет таких, как вы», — говорит Селена Гомес.

Ранее стало известно, что свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко намечена на конец сентября.