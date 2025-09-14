Лили Коллинз напугала фанатов экстремальной худобой

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Calvin Klein, который вызвал волну обсуждений в сети, и все — из-за появления Лили Коллинз. Об этом пишет Super.ru
36-летняя актриса пришла на шоу в эффектном наряде: юбка с низкой посадкой и кроп-топ подчеркнули ее талию и живот.
Поклонники сразу отметили, что звезда «Эмили в Париже» выглядит особенно худой, и некоторые снова заговорили о ее возможных проблемах с питанием.
Ранее Коллинз открыто рассказывала о борьбе с анорексией и булимией. Актрисе удалось справиться с болезнью благодаря стремлению создать семью и стать матерью. Тем не менее ходят слухи, что её проблемы со здоровьем могли повлиять на невозможность выносить ребенка самостоятельно — хотя Лили сама эту информацию не подтверждала.
В начале года Лили и ее муж, режиссер Чарли Макдауэлл, сообщили о рождении дочери Туве, которая появилась на свет при помощи суррогатной матери. Это событие также вызвало бурные обсуждения: многие пользователи сети предположили, что Лили могла родить сама, но предпочла сохранить фигуру.
В ответ на критику Макдауэлл подчеркнул, что у пары просто не получалось зачать ребенка естественным способом.