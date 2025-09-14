Ричмонд
У Шарлиз Терон угнали машину прямо с территории особняка

Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

В минувший четверг актриса Шарлиз Терон столкнулась с неприятным инцидентом, пишет Super.ru. C территории её особняка в Лос-Анджелесе был угнан автомобиль BMW. Как сообщили источники NBC4 Investigates в полиции Лос-Анджелеса, злоумышленник воспользовался открытыми воротами и проник в гараж.

Ключи с брелоком находились прямо в машине, что позволило грабителю завести автомобиль и скрыться. Полиции уже удалось отследить машину и начать поиски подозреваемого.

Несмотря на неприятность, сама Шарлиз, похоже, не переживает. Уже на следующий день ее видели в Диснейленде, где она весело провела время с приёмным сыном, 12-летним Джексоном, и его друзьями.

Стоит отметить, что Терон не единственная знаменитость, пострадавшая от преступности в Лос-Анджелесе. В последние месяцы были зафиксированы взломы домов Лайонеля Ричи, Брэда Питта и Николь Кидман с супругом Китом Урбаном.

В случае с Кидман и Урбаном злоумышленник пытался проникнуть через разбитое окно, но его отпугнул находившийся на участке рабочий.