Netflix раскрыл дату выхода четвертого сезона «Ведьмака»

В тизере герой сражается с призраком, а потом заманивает его в ловушку с помощью магической энергии. Помимо этого, Netflix также представил кадры из продолжения с Цири, которую снова исполнила Фрейя Аллан, и вампиром Регисом, которого сыграл Лоренс Фишберн.