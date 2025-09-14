Netflix раскрыл дату выхода четвертого сезона «Ведьмака»

Платформа Netflix представила первый тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Ролик выложен на официальном канале стриминга.
Продолжение киновселенной будет доступно на стриминговом сервисе 30 октября.
Роль Геральта из Ривии исполнил актер Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла после того, как тот вышел из проекта.
В тизере герой сражается с призраком, а потом заманивает его в ловушку с помощью магической энергии. Помимо этого, Netflix также представил кадры из продолжения с Цири, которую снова исполнила Фрейя Аллан, и вампиром Регисом, которого сыграл Лоренс Фишберн.
Ранее стало известно, что в России выйдет первая за 10 лет книга о ведьмаке.