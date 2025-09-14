Скончался актер сериалов «Морские дьяволы» и «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев

Лагачев родился в ноябре 1968 года. Он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В 1992 году — за год до выпуска — его приняли в труппу Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева. В 2005 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2013 году стал доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.