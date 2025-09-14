Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сумерек» пришла на премьеру в полупрозрачном топе и мини-юбке

Актриса Кристен Стюарт вышла в свет в полупрозрачном топе и мини-юбке
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт появилась на публике в полупрозрачном топе и мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма «Новая волна» в рамках Фестиваля американского кино в Довиле. Актриса появилась на красной дорожке с коллегой Зои Дойч. Артистка предстала перед фотографами в черном полупрозрачном топе, который сочетала с мини-юбкой в тон и босоножками на каблуках. Знаменитость также надела кольцо, браслет и цепь.

Кристен Стюарт сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с темными тенями.

Ранее Кристен Стюарт заметили на концерте Oasis.