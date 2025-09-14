Звезда «Сумерек» пришла на премьеру в полупрозрачном топе и мини-юбке

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма «Новая волна» в рамках Фестиваля американского кино в Довиле. Актриса появилась на красной дорожке с коллегой Зои Дойч. Артистка предстала перед фотографами в черном полупрозрачном топе, который сочетала с мини-юбкой в тон и босоножками на каблуках. Знаменитость также надела кольцо, браслет и цепь.