Гарри Стайлса осудили за неприличный жест во время свидания с Зои Кравиц

Папарацци подловили певца и актрису на прогулке в Риме
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Певца Гарри Стайлса раскритиковали за неприличный жест во время свидания с актрисой Зои Кравиц. Фото и комментарии опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили Гарри Стайлса и Зои Кравиц 12 сентября на прогулке в Риме. Влюбленные держались за руки и общались. На одном из кадров исполнитель схватил девушку за ягодицы. На другом фото Зои Кравиц ответила ему тем же.

Интернет-пользователи не оценили поступок Стайлса.

«Эпоха приличия закончилась», «Какая отвратительная пара», — писали читатели Page Six.

19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita’s в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.