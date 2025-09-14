Появились фото со свадьбы сына Шварценеггера с моделью

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион начали встречаться в 2015 году. В 2022-м они снялись для журнала Vogue, где модель позировала в белом платье, тогда поклонники решили, что влюбленные тайно поженились, однако они опровергли эти домыслы. Сын актера подчеркивал, что Эбби давно стала его самым близким человеком, с которым он готов провести всю жизнь. А в декабре 2023 года Патрик сделал ей предложение.