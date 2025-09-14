Ричмонд
Появились фото со свадьбы сына Шварценеггера с моделью

Актер Патрик Шварценеггера показал фото со своей свадьбы с Эбби Чемпион
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер, фото: соцсети
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер, фото: соцсети

Сын актера Арнольда Шварценеггера Патрик показал фото со своей свадьбы с моделью Эбби Чемпион. Снимки опубликованы на сайте Vogue.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион устроили трехдневное торжество в городе Кер-д'Ален в Айдахо. Вначале влюбленные провели репетиционный ужин с семьями и другими гостями. Невеста появилась на мероприятии в платье Zimmerman, а ее возлюбленный выбрал пудрово-голубой костюм Tom Ford.

На следующий день они собрались на приветственном барбекю в стиле вестерн на соседнем ранчо Gozzer. Модель была в кружевном платье Bec + Bridge с длинными рукавами, черных ковбойских сапогах и шляпе, а актер появился в белой рубашке, кожаном пиджаке, джинсах, туфлях и шляпе.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер, фото: соцсети
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер, фото: соцсети

К алтарю Эбби Чемпион шла в сшитом на заказ платье из шелка с высоким воротом и глубоким V-образным вырезом на спине от Даниэль Франкель. Вместо традиционного шлейфа невеста выбрала шелковую юбку с расписанной вручную подкладкой. Патрик Шварценеггер предпочел белый пиджак, рубашку и черные брюки.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион начали встречаться в 2015 году. В 2022-м они снялись для журнала Vogue, где модель позировала в белом платье, тогда поклонники решили, что влюбленные тайно поженились, однако они опровергли эти домыслы. Сын актера подчеркивал, что Эбби давно стала его самым близким человеком, с которым он готов провести всю жизнь. А в декабре 2023 года Патрик сделал ей предложение.

31-летний актер и 28-летняя модель сыграли свадьбу в загородном клубе в Айдахо на берегу озера Кер-д’Ален.