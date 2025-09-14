В Белоруссии заявили о новом периоде сотрудничества с РФ в кино для молодежи

«У нас есть договоренности, в том числе и с “Ленфильмом”. Генеральный директор нашей киностудии [Дмитрий Семенов] после форума не просто в Минск возвращается, он сразу же отправляется на площадку, на съемки фильма “Батька Минай” — это тоже достаточно важный, интересный проект белорусской и российской стороны, такой объединенный творческий потенциал. Здесь, я считаю, наступил новый период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере, и прежде всего, в создании масштабных лент, рассчитанных на подрастающее поколение, но при этом это не развлекаловка какая-то, это ленты, которые несут достаточно глубокий смысл», — сказал Шляхтин.