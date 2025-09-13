Собянин: кинопарк «Москино» стал площадкой для съемки 150 фильмов

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы» и другие.