Собянин: кинопарк «Москино» стал площадкой для съемки 150 фильмов

Мэр подчеркнул, что кинопарк уже превзошел Голливуд
Сергей Собянин
Сергей СобянинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первые 150 фильмов сняты в кинопарке «Москино». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы ввели вторую очередь парка “Москино”. Первые 150 фильмов уже сняты в этом парке Москвы», — рассказал Собянин, выступая в Зарядье по случаю Дня города.

В ходе выступления мэр подчеркнул, что кинопарк уже превзошел Голливуд.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы» и другие.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве формируется кинокластер мирового уровня.